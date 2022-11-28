ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Поєдинок розпочнеться о 12:00 за київським часом.

Програма нового тижня на чемпіонаті світу-2022 розпочнеться з матчу між Камеруном і Сербією у рамках G. Стартовий свисток на стадіоні Аль-Джануб у Аль-Вакрі пролунає о 12:00 за київським часом.

Відзначимо, що у першому турі камерунці поступилися швейцарцям (0:1), а серби програли бразильцям (0:2).

Стартові склади:

Камерун: Епассі — Фаї, Кастеллетто, Н'Кулу, Толо — Кюнде, Замбо-Ангісса, Онгла — Мбемо, Чупо-Мотінг, Токо Екамбі

Запасні: Нгапандуентнбу, Абубакар, Бассогог, Ву, Гує, Ебосс, Мару, Мбайзо, Мумі Нгамало, Нгом Мбекелі, Н'Куду, Нсаме, Нчам, Ондуа

Головний тренер: Рігобер Сонг

Сербія: В. Мілінкович-Савич — Міленкович, Велькович, Павлович — Живкович, Лукич, Максимович, Костич — С. Мілінкович Савич — Тадич, Мітрович

Запасні: Дмитрович, Райкович, Рачич, Радоньїч, Ш. Мітрович, Гудель, Лазович, Костич, Йович, Бабич, Груїч, Младенович, Ілич, Еракович, Джурічич

Головний тренер: Драган Стойкович

За текстовою трансляцією матчу Камерун — Сербія можна слідкувати на Football.ua.