Поєдинок розпочнеться о 12:00 за київським часом.
Александар Мітрович, Getty Images
28 листопада 2022, 11:06
Програма нового тижня на чемпіонаті світу-2022 розпочнеться з матчу між Камеруном і Сербією у рамках G. Стартовий свисток на стадіоні Аль-Джануб у Аль-Вакрі пролунає о 12:00 за київським часом.
Відзначимо, що у першому турі камерунці поступилися швейцарцям (0:1), а серби програли бразильцям (0:2).
Стартові склади:
Камерун: Епассі — Фаї, Кастеллетто, Н'Кулу, Толо — Кюнде, Замбо-Ангісса, Онгла — Мбемо, Чупо-Мотінг, Токо Екамбі
Запасні: Нгапандуентнбу, Абубакар, Бассогог, Ву, Гує, Ебосс, Мару, Мбайзо, Мумі Нгамало, Нгом Мбекелі, Н'Куду, Нсаме, Нчам, Ондуа
Головний тренер: Рігобер Сонг
Сербія: В. Мілінкович-Савич — Міленкович, Велькович, Павлович — Живкович, Лукич, Максимович, Костич — С. Мілінкович Савич — Тадич, Мітрович
Запасні: Дмитрович, Райкович, Рачич, Радоньїч, Ш. Мітрович, Гудель, Лазович, Костич, Йович, Бабич, Груїч, Младенович, Ілич, Еракович, Джурічич
Головний тренер: Драган Стойкович
За текстовою трансляцією матчу Камерун — Сербія можна слідкувати на Football.ua.