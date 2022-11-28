ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

На трибунах Боряну були присвячені спеціальні "послання".

У неділю, 27 листопада, збірна Хорваті розгромно переграла канадців — 4:1. Ця поразка позбавила північноамериканську команду шансів на вихід до 1/8 чемпіонату світу-2022.

Окремо відзначилися хорватські фанати: протягом усієї гри на їхній трибуні виднівся прапор із надписом "Knin" — хорватського міста, яке є рідним для канадського голкіпера сербського походження Мілана Боряна, і з якого його родина тікала від наслідків сербсько-хорватської війни. Спочатку вони оселилися у Белграді, а згодом емігрували до Канади.

Крім слова "Knin" на прапорі виднілося число "95", що означає 1995 рік, коли хорватська армія провела військові операції "Блискавка" і "Буря", які ліквідували сепаратистське утворення "Сербська Країна", столицею якого і було місто Книн. Не забули хорвати прописати на прапорі і прізвище воротаря.

Також на адресу 35-річного футболіста з боку хорватських трибуни лунали вигуки "усташа, усташа". Тут теж не може бути ніяких двозначностей, адже "усташі" ("повстанці" у перекладі) — це хорватський фашистський рух на чолі з Анте Павелічем, який отримав владу у країні у 1941-1945 роках, і за підтримки нацистської Німеччини здійснював етнічний геноцид сербів, євреїв і ромів.

Мілан не залишив ситуацію без уваги. Голкіпер Црвени Звезди і збірної Канади показав на адресу недоброзичливців жест "поздрав са три прста", який є сербським національним вітанням. Під час війн у 90-х він активно використовувалося сербськими військами у Хорватії та Боснії.