До цього рекорд належав Тунісу та Австралії.
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30 листопада 2022, 19:49
Збірна Франції у трьох матчах групового етапу чемпіонату світу в Катарі використала 24 гравці. Про це повідомляє Opta Analyst.
Останнім новим гравцем, який вийшов на заміну у матчі проти Тунісу, став Вільям Саліба.
Таким чином, головний тренер французів Дідьє Дешам використав у матчах групової стадії турніру 24 футболісти, що стало новим рекордом для мундіалів.
Попередній рекорд утримували збірні Тунісу та Австралії, які у 2014 та 2018 роках відповідно використали по 23 гравці.
Нагадаємо, в заключному матчі групи Франція сенсаційно поступилася Тунісу, але все ж таки посіла перше місце в квартеті.