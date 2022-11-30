ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

До цього рекорд належав Тунісу та Австралії.

Збірна Франції у трьох матчах групового етапу чемпіонату світу в Катарі використала 24 гравці. Про це повідомляє Opta Analyst.

Останнім новим гравцем, який вийшов на заміну у матчі проти Тунісу, став Вільям Саліба.

Таким чином, головний тренер французів Дідьє Дешам використав у матчах групової стадії турніру 24 футболісти, що стало новим рекордом для мундіалів.

Попередній рекорд утримували збірні Тунісу та Австралії, які у 2014 та 2018 роках відповідно використали по 23 гравці.

Нагадаємо, в заключному матчі групи Франція сенсаційно поступилася Тунісу, але все ж таки посіла перше місце в квартеті.