ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади на останній матч групового етапу у групі С.

Сьогодні, 30 листопада, відбудуться матчі заключного третього туру групового етапу чемпіонату світу у групі С.

В одному з матчів між собою зіграють збірні Польщі та Аргентини. Тренерські штаби обох національних команд вже визначилися зі стартовими складами цього матчу.

Польща: Щесни — Берешинські, Ківьор, Глік, Кеш — Крихов'як, Белік — Франковські, Свідерські, Зелінські — Левандовські.

Аргентина: Мартінес — Акунья, Отаменді, Ромеро, Моліна — Фернандес, Де Пауль, Мак Аллістер — Альварес, Ді Марія, Мессі.

Нагадаємо, матч Польща – Аргентина розпочнеться о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.