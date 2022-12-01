ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Австралійці вийшли у плей-оф мундіалю, пропустивши чотири м'ячі за три матчі.

Збірна Австралії у матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу у Катарі мінімально обіграла Данію (1:0).

Завдяки перемозі над датчанами, австралійці вийшли у плей-оф мундіалю з другої позиції у групі з різницею м'ячів 3-4.

За інформацією OptaJoe, Австралія стала лише третьою збірною в історії, яка змогла пробитися до плей-оф ЧС, пропустивши чотири або більше голів на груповому етапі.

До цього такими збірними були – Югославія у 1990 році та Україна у 2006 році.

Нагадаємо, на стадії 1/8 фіналу ЧС-2022 збірна Австралії зіграє проти переможця групи С – Аргентини.