ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Польський голкіпер програв парі, але Мессі грошей не треба.

Войцех Щенсни, який у середу став третім голкіпером, що відбив два пенальті на одному чемпіонаті світу, розповів жартівливу з матчу проти Аргентини.

Відзначимо, що попри поразку поляки вийшли до 1/8 Мундіалю, випередивши мексиканців за різницею забитих і пропущених.

"Ми розмовляли з Мессі перед пенальті. Я сказав йому, що можу посперечатися на 100 євро, що одинадцятиметровий не дадуть. Що ж, я програв йому парі.

Я не знаю, чи дозволено таке на чемпіонаті світу. Ймовірно, мене дискваліфікують за це. Зараз мені все одно. Я не збираюся йому платити, йому байдуже на ті 100 євро" — підсумував голкіпер Ювентуса.

Når du taper veddemål mot Messi, men nekter å betale😅

🎤@arilasos pic.twitter.com/fe6Bc6iH2q — TV 2 Sport (@tv2sport) November 30, 2022

Нагадаємо, після матчу проти Саудівської Аравії Войцех закінчив інтерв'ю з українськими журналістами словами "Слава Україні".