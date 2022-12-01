Польський голкіпер програв парі, але Мессі грошей не треба.
Войцех Щесни, Getty Images
01 грудня 2022, 09:33
Войцех Щенсни, який у середу став третім голкіпером, що відбив два пенальті на одному чемпіонаті світу, розповів жартівливу з матчу проти Аргентини.
Відзначимо, що попри поразку поляки вийшли до 1/8 Мундіалю, випередивши мексиканців за різницею забитих і пропущених.
"Ми розмовляли з Мессі перед пенальті. Я сказав йому, що можу посперечатися на 100 євро, що одинадцятиметровий не дадуть. Що ж, я програв йому парі.
Я не знаю, чи дозволено таке на чемпіонаті світу. Ймовірно, мене дискваліфікують за це. Зараз мені все одно. Я не збираюся йому платити, йому байдуже на ті 100 євро" — підсумував голкіпер Ювентуса.
Нагадаємо, після матчу проти Саудівської Аравії Войцех закінчив інтерв'ю з українськими журналістами словами "Слава Україні".