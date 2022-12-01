У матчі проти Польщі аргентинець віддав 137 точних передач із 145.
Родріго Де Пауль, Getty Images
01 грудня 2022, 15:44
Збірна Аргентини у матчі третього туру групового етапу ЧС-2022 у Катарі обіграла Польщу (2:0).
У цьому поєдинку аргентинський півзахисник Родріго Де Пауль віддав 137 точних передач із 145 (94,5%).
За інформацією OptaJose, Де Пауль встановив новий рекорд для збірної Аргентини щодо кількості точних передач в одному матчі чемпіонатів світу. Ця статистика ведеться із 1966 року.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Польща – Аргентина.