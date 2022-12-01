ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

У матчі проти Польщі аргентинець віддав 137 точних передач із 145.

Збірна Аргентини у матчі третього туру групового етапу ЧС-2022 у Катарі обіграла Польщу (2:0).

У цьому поєдинку аргентинський півзахисник Родріго Де Пауль віддав 137 точних передач із 145 (94,5%).

За інформацією OptaJose, Де Пауль встановив новий рекорд для збірної Аргентини щодо кількості точних передач в одному матчі чемпіонатів світу. Ця статистика ведеться із 1966 року.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Польща – Аргентина.