ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Коуч польської збірної натякнув, що чинним чемпіонам світу буде нелегко в 1/8 фіналу.

Головний тренер збірної Польщі Чеслав Міхневич зауважив, що гра 1/8 фіналу ЧС-2022 з Францією не стане для чинних чемпіонів світу легкою прогулянкою.

"Наш майбутній суперник у чудовій формі, він сильний. Французи — чинні чемпіони світу, до того ж у їхньому складі є багато технічних спортсменів. Наше головне завдання — створити їм проблеми.

Усі мріють про фінал між ними та бразильцями, але спочатку французи мають обіграти нас", – цитує Міхневича L'Équipe.

Матч Франція — Польща відбудеться 4 грудня, о 17:00.

Раніше Левандовські визнав, що Франція — безумовний фаворит цієї пари.