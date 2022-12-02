ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Японці здобули перемогу з володінням м'яча 17,7%.

Збірна Японії у матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу обіграла Іспанію (2:1).

За інформацією Opta Analyst, японці здобули перемогу, володіючи м'ячем лише 17,7% ігрового часу. Це новий рекорд для чемпіонатів світу.

Ще ніколи в історії мундіалів команда із таким низьким володінням не перемагала.

Зазначимо, що завдяки цій перемозі Японія пробилася до плей-оф ЧС-2022, вигравши групу Е, випередивши Іспанію та Німеччину.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Японія — Іспанія.