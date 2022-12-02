ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Хадзіме Моріясу поділився своїми думками після гри з Іспанією.

Головний тренер збірної Японії Хадзіме Моріясу прокоментував перемогу своєї команди у матчі третього туру групового етапу ЧС-2022 над Іспанією (2:1), завдяки якій японці пройшли у плей-оф мундіалю.

"Дякую всім нашим вболівальникам, народу Японії, за підтримку. Завдяки їм ми змогли перемогти у цьому складному матчі. Я щасливий, що зміг подарувати перемогу всім і, з погляду фінішу, маємо нову мету — чвертьфінал.

Гравці показують нам інший і новий погляд на те, як боротися на світовій арені, і ми хотіли б встановити новий рекорд своєї збірної, пройшовши до чвертьфіналу чемпіонату світу або навіть далі", — наводить слова Моріясу офіційний сайт ФІФА.

Нагадаємо, у 1/8 фіналу ЧС-2022 збірна Японії зіграє проти Хорватії.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Японія — Іспанія.