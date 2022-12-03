ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Форвард Сербії прокоментував виліт із чемпіонату світу-2022.

Збірна Сербії в рамках заключного матчу групового етапу чемпіонату світу-2022 проти Швейцарії зазнала поразки (2:3), через що зі здобутим одним балом вимушено залишила турнір.

Сербія — Швейцарія 2:3 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу-2022

Нападник "білих орлів" Душан Влахович, на рахунку якого один гол у звітній грі, після завершення поєдинку розповів про власні враження від побаченого на полі, а також висловив думку щодо ситуації з розслідуванням фінансових злочинів у туринському Ювентусі.

"Відчуття від першого голу на чемпіонатах світу було чудовим, але ми не здобули потрібного результату, тому це взагалі нічого для мене не важить. Забитий м’яч я присвятив своїй родині, яка підтримує мене щодня, не залежно від того, чи гарний цей день, чи не дуже.

Що ж до того, що я щось там стискав під час святкування, як про це пишуть у соцмережах, то тут немає жодних особистих образ проти когось. Якщо ви вважаєте, що це було провокацією, то ні, це було тільки для мене. Якийсь конфлікт виник із Джакою під час матчу, проте я не знаю, що саме його спровокувало, бо тоді вже був на лаві для запасних.

У пресі взагалі багато чого пишуть останніми днями про мене. Проте це все — лише неправдиві чутки. Я вже говорив, що нікуди не хочу йти з клубу.

На завершення наших виступів на чемпіонаті світу можу сказати, що ми повертаємось додому з поганими відчуттями від наших виступів, але з оптимізмом при цьому дивимось у майбутнє. Наступні матчі збірної Сербії будуть аж у березні, і ми маємо спробувати пройти кваліфікацію до чемпіонату Європи-2024.

Чи залишиться з нами Стойкович? Нічого не чув про те, що головний тренер кудись збирається йти.

Що ж до моєї заміни, то це все через біль. Він зменшився останнім часом, але все ще присутній. Заміна була тренерським рішенням. Непросто було залишати межі поля, але я в порядку.

Сербія може тільки пошкодувати стосовно того, що багато гравців прибули в неідеальній формі. Проте ми не шукаємо виправдань, бо це також частина нашої роботи. Якщо ти вийшов на поле, то це тому, що тренер вважає, що ти готовий до цього. Сталось так, як сталось. Особисто від себе я чекав набагато більшого на цьому турнірі.

Що ж до поточної ситуації в Ювентусі, то будемо дивитись, коли повернусь до Італії. Я взагалі не зрозумів, шо сталось. Я, перш за все, — футболіст, тому зосереджений на футбольному полі.

Із клубу телефонували стосовного цього, розповіли про сам факт, що щось сталось, а потім уже я прочитав більш детально в газетах. Із одноклубниками ще не обговорювали цю тему.

Нам потрібно просто грати в футбол матч за матчем. Ми відстаємо від Наполі на 10 очок лише тому, що вони грають краще за нас. Проте це — Юве, і тут не звикли складати зброю завчасно. Битимемось до кінця", — заявив сербський виконавець.