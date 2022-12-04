ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

На момент матчу австралійцю було 18 років та 79 днів.

Збірна Австралії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі поступилася національній команді Аргентини (1:2).

У цьому матчі на 72 хвилині на полі з'явився нападник Гарант Куол, який замінив захисника Франа Карачича.

За інформацією OptaJohan, у віці 18 років та 79 днів Куол став наймолодшим футболістом, який зіграв у плей-оф чемпіонату світу за останні 64 роки.

Останнім був легендарний Пеле, який зіграв у віці 17 років та 249 днів у матчі ЧС-1958.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аргентина — Австралія.