ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

35-річний аргентинець створив на чемпіонатах світу 67 гольових нагод.

Збірна Аргентини у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу обіграла Австралію (2:1) та пройшла у чвертьфінал катарського мундіалю.

У цьому поєдинку лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі зміг досягти рекордного показника за створеними моментами для своїх партнерів по команді у матчах чемпіонатів світу. Раніше це досягнення утримував Дієго Марадона.

За інформацією OptaJoe, обидва футболісти змогли 67 разів вивести своїх партнерів по команді на ударну позицію. З 1966 року жодний гравець не має більше.

При цьому Мессі має шість гольових передач, а Марадона — вісім.

На поточному ЧС-2022 на рахунку Мессі три забиті м'ячі та одна гольова передача.

У чвертьфіналі мундіалю Аргентина зіграє проти Нідерландів. Гра відбудеться 9 грудня.