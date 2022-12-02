ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з партнером проекту, компанією GG.bet, представляє команду, що вийшла в плей-оф ЧС-2022.

Збірна Англії зробила рівно те, чого від неї чекали – впевнено вийшла у плей-офф із першого місця. Будемо відвертими, англійцям дісталася дуже проста група і не зайняти в такому квартеті перший рядок було б справжнім злочином.

Збірна "трьох левів" у першому турі розбила Іран (6:2), потім злегка забуксувала у грі зі США (0:0), але у третьому турі довела розпочате до логічного завершення — перемога над Уельсом (3:0).

Football.ua спільно з партнером проекту, компанією GG.bet, представляє аналіз збірної Саутгейта та прогнозує її майбутнє.



Турнірна таблиця Групи B

ГРУПА B 1 Англія 3 2 1 0 9 2 7 7 2 США 3 1 2 0 2 1 1 5 3 Іран 3 1 0 2 4 7 -3 3 4 Уельс 3 0 1 2 1 6 -5 1

Вибір Саутгейта: склад збірної "трех левів"



Англія: Пікфорд — Тріпп’єр, Стоунз, Магвайр, Шоу — Беллінгем, Райс, Маунт — Сака, Кейн, Стерлінг

Головна несподіванка складу збірної "трьох левів" — поява у старті вінгера Арсеналу Букайо Сака, а не одного з лідерів Манчестер Сіті Філа Фодена. Багато хто (і ми в тому числі) вважали, що саме на Фодена покладатимуться надії, як на головну молоду зірку команди, але Філ натомість щільно сів на лаву запасних.

У двох головних матчах групового етапу грав саме Сака, тоді як Фоден вийшов на 20 хвилин у матчі з Іраном, коли все було вирішено, і зовсім не зіграв проти США. А Сака своїм дублем у першому матчі відплатив Саутгейту за довіру і хоча б на якийсь час закрив роти експертам, які відразу після оголошення першого стартового складу почали критикувати тренера за його вибір. В матчі з Уельсом Фоден отримав свій шанс та забив один з голів, тоді як Сака відпочивав.

В іншому ж основний склад менеджера був цілком передбачуваним.

Експрес-аналіз гри збірної Англії



Англія була абсолютним фаворитом цієї групи та навряд чи когось здивували 6 голів, які команда відправила у ворота Ірану. Англійці з перших хвилин грали дуже активно, практично не дозволяли супернику заволодіти м'ячем та після його втрати відразу включали високий пресинг. 82% володіння м'ячем у першому таймі — тому підтвердження.

Окремо не можемо не відзначити Гаррі Магвайра. Справжній футболіст-феномен. Просто неймовірний контраст із грою за клуб та збірну. Тут Гаррі справжній лідер та найважливіша бойова одиниця. Магвайр був бездоганним у захисті та чудово діяв на другому поверсі при стандартах. А гольова передача на Сака? Еталон!

Але робити висновки по грі з таким слабким Іраном було б передчасно. Підтвердження цьому з'явилося вже за два дні – англійці не змогли вразити ворота США і навіть могли програти. Саутгейт, як і в першому матчі, зробив ставку на швидкий гол, але після кількох невдалих спроб команда зменшила рівень активності й грала майже без ризику.

Такий перебіг зустрічі повністю влаштував суперника. Після перерви команди явно дали зрозуміти один одному, що рахунок підходить обом, і гра стала неймовірно нудною. Загалом, виходячи з турнірної таблиці, результат для англійців більш ніж прийнятний, але занести в актив цю гру ми не можемо. Після феєрії з Іраном ми чекали від Англії більшого.

У матчі з Уельсом декілька основних гравців - Тріпп’єр, Маунт, Стерліг та Сака — отримали право на відпочинок та саме ті, хто заміняв їх і зробили гру. Дубль Рашфорда та гол Фодена. Перший тайм був доволі нудним, але після перерви все стало на свої місця. Незрозуміло, чому менеджер Уельса зняв Гарета Бейла після першої половини, але таке почуття, що з відходом Гарета пішла і віра решти гравців у свої сили. 3:0 — класний другий тайм від англійців.

Найкращий та найгірший матч збірної Англії

21.11.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 1 ТУР 15:00 Англія 6:2 Іран 25.11.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 2 ТУР 21:00 Англія 0:0 США 29.11.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 3 ТУР 21:00 Уельс 0:3 Англія





Тут усе очевидно. Англія провела два класні матчі та один посередній. З двох позитивних найкращим був перший — проти Ірану. З Уельсом Англія показала себе лише у другій половині. З США команда Саутгейта грала дуже акуратно і боялася пропустити гол.

Англія — Іран 6:2

Голи: Беллінгем, 35, Сака, 43, 62, Стерлінг, 45+1, Рашфорд, 71, Гріліш, 90 — Таремі, 65, 90+13 (пен.)



Англія: Пікфорд — Тріпп’єр, Стоунз, Магвайр (Даєр, 68), Шоу — Райс, Беллінгем — Сака (Рашфорд, 70), Маунт (Фоден, 71), Стерлінг (Гріліш, 70) — Кейн (Вілсон, 75).



Іран: Бейраванд (Хоссейн Хоссейні, 19) — Пураліганджі, Чешмі (Канаані, 46), Маджид Хоссейні — Мохаррамі, Нуроллахі (Азмун, 78), Карімі (Езатолагі, 46), Хаджсафі, Мохаммаді (Торабі, 63) — Джаханбакш (Голізадех, 46), Таремі.



Попередження: Джаханбахш, Пураліганджі,

Уельс — Англія 0:3

Голи: Рашфорд, 50, 68, Фоден, 51



Уельс: Геннессі — Н. Вілліамс (Робертс, 36), Мефам, Родон, Б. Девіс (Моррелл, 59) — Ампаду, Аллен (Колвілл, 80) — Бейл (Джонсон, 46), Ремзі, Джеймс — К. Мур.



Англія: Пікфорд — Вокер (Александер-Арнольд, 58), Стоунз, Магвайр, Шоу (Тріпп’єр, 65) — Райс (Філліпс, 58), Гендерсон — Рашфорд (Гріліш, 76), Беллінгем, Фоден — Кейн (Вілсон, 58).



Попередження: Ремзі — Джеймс

Найкращий гравець збірної Англії групового етапу

Можливо, ми здивуємо вас, але виділити хочеться Гаррі Магвайра. Вище ми вже насипали йому кілька компліментів і хочеться відзначити його ще раз.

Магвайр показує блискучий футбол у збірній і саме своєю нинішньою грою демонструє всім, чому Манчестер Юнайтед заплатив за нього божевільні гроші (80 мільйонів фунтів).

Найкращий бомбардир та асистент збірної Англії



До старту чемпіонату, говорячи про кращого бомбардира англійської збірної, всі передбачувано згадували "гравця одного сезону" Гаррі Кейна, проте на подив форвард Тоттенгема не зміг за три матчі забити жодного гола. І це при тому, що Англія забила дев'ять. Невелике пояснення є – Кейн віддав три гольові передачі й саме він є найкращим асистентом своєї команди.

А ось найкращий бомбардир — Маркус Рашфорд, який навіть не є основним. Рашфорд забив Ірану, вийшовши на заміну, а ось у грі з Уельсом Маркус став частиною ротації – гравець МЮ замінив у основі Стерлінга. І забив два! Тепер Саутгейту варто серйозно задуматися – кого ж випускати проти Сенегалу – Рахіма чи Маркуса.

Прогноз на плей-оф



У 1/8 фіналу Англія зіграє проти Сенегалу. Само собою, саме англійці – очевидний фаворит протистояння. Сенегал – дуже симпатична команда, яка непогано показала себе на груповій стадії. Для своєї країни гравці сенегальської збірної вже герої. А ось англійці ще далекі від виконання мінімального плану на турнір і виліт на цій стадії від такого суперника на батьківщині футболістам і тренеру точно не пробачать.

Наш прогноз: далі пройде збірна Англії, але легкої прогулянки й близько не буде.