ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Наразі португалець думає тільки про матчі збірної.

Наразі невідомо, де продовжить кар'єру нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду. Нагадаємо, перед чемпіонатом світу він дав скандальне інтерв'ю, після якого МЮ розігвав з ним контракт.

Як повідомляє Sunday Mirror Sport, зараз капітан збірної Португалії повністью зосереджений на виступах на чемпіонаті світу, після чого він буде вирішувати, де продовжувати клубну кар'єру. Зокрема, володар п'яти Золотих м'ячів розмірковує над пропозицією саудівського клубу Аль-Наср, який пообіцяв контракт на 2.5 роки з зарплатою — 200 млн євро на рік.

У цьому сезоні португалець забив шість голів та віддав чотири гольові передачі за 23 матчі на клубному рівні.