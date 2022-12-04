Молоде дарування німецького футболу розчарований вилітом на стадії групового етапу.
ДЖАМАЛ МУСІАЛА, GETTY IMAGES
04 грудня 2022, 18:10
Півзахисник збірної Німеччини Джамал Мусіала прокоментував виліт Бундестім з чемпіонату світу-2022.
"Наразі мені все ще важко підібрати потрібні слова. Цей чемпіонат світу мав стати для нас чимось більшим. Ми ставили собі набагато вищі цілі. Безперечно! Розчарування зараз велике.
Я переварю цей досвід протягом найближчих тижнів і використовую його, щоб винести з нього уроки. У 2023 році боротимуся з величезною мотивацією. Дуже дякую за підтримку та повідомлення – це дуже багато означає для мене", – написав Мусіала в твіттері.
Нагадаємо, що збірна Німеччини не вийшла з групи на чемпіонаті світу вже двічі поспіль.