ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Молоде дарування німецького футболу розчарований вилітом на стадії групового етапу.

Півзахисник збірної Німеччини Джамал Мусіала прокоментував виліт Бундестім з чемпіонату світу-2022.

"Наразі мені все ще важко підібрати потрібні слова. Цей чемпіонат світу мав стати для нас чимось більшим. Ми ставили собі набагато вищі цілі. Безперечно! Розчарування зараз велике.

Я переварю цей досвід протягом найближчих тижнів і використовую його, щоб винести з нього уроки. У 2023 році боротимуся з величезною мотивацією. Дуже дякую за підтримку та повідомлення – це дуже багато означає для мене", – написав Мусіала в твіттері.

Нагадаємо, що збірна Німеччини не вийшла з групи на чемпіонаті світу вже двічі поспіль.