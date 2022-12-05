ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

З цієї причини англійський вінгер залишив розташування збірної і терміново вилетів з Катару до Англії.

Нападник лондонського Челсі Рахім Стерлінг був відсутній у заявці збірної Англії на поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 проти Сенегалу, який завершився розгромною перемогою його команди з рахунком 3:0.

Напередодні цього протистояння прес-служба "трьох левів" опублікувала інформацію про те, що 27-річний англієць пропустить матч через сімейні обставини.

Виявилося, що Стерлінг терміново вилетів до Англії через збройне пограбування його будинку в суботу, 3 грудня — спортсмен захотів особисто переконатися, що з його сім'єю все гаразд.

Як повідомляє Evening Standard, під час пограбування в будинку перебували троє дітей англійського вінгера та його наречена, що спричинило його екстрений виліт з Катару додому.

Якщо все буде добре, то Стерлінг може повернутися у розташування збірної Англії та ще зіграти на мундіалі.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі чемпіонату світу-2022 збірна Англії зіграє із Францією. Матч відбудеться у суботу, 10 грудня, о 21:00 за київським часом.