ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Олів'є Жиру назвав наступника рекорду по голах в збірній Франції.

Нападник збірної Франції Олів'є Жиру, на рахунку якого рекордні 52 голи за національну команду, вважає, що його рекорд підкориться Кілліану Мбаппе.

"Мене швидко наздожене Мбаппе. Йому судилося обійти мене. Він продовжує своє сходження та знову забив 2 заслужених голи в матчі з Польщею. Кілліан все ще вражає, всі знають, на що він здатний це зробити", — сказав Жиру.

Нагадаємо, на рахунку Мбаппе 5 голів на цьому Мундіалі. Він очолює список бомбардирів чемпіонату світу-2022.