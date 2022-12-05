ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Златко Далич поділився своїми думками після перемоги над Японією на чемпіонаті світу у Катарі.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі проти Японії у серії післяматчевих пенальті.

"Мушу привітати своїх хлопців. Це історичний результат. Ми добре грали та боролися. Це відмінний результат – бути серед восьми найкращих збірних світу.

Ми контролювали гру, але потім самі створили собі проблеми. Японці недооцінили нас, і в цьому була їхня помилка. Вони гадали, що проти нас буде легко. Ніколи не недооцінюйте хорватів.

Ми пропустили гол перед перервою, чого не траплялося вже давно. Цей гол збив нас з пантелику. Ми чудово зіграли проти суперника, який обіграв Німеччину та Іспанію", — наводить слова Далича Index.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Японія – Хорватія.