ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Бразилія не зазнала проблем у матчі проти корейців.

Збірна Бразилії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі впевнено обіграла Південну Корею з рахунком 4:1.

У цьому матчі результативною передачею відзначився захисник збірної Бразилії Тіаго Сілва.

За інформацією Squawka Football, Сілва став найстарішим гравцем, який зміг віддати гольову передачу в матчах чемпіонатів світу. На момент матчу йому було 38 років та 74 дні.

Попередній рекорд утримував камерунець Роже Мілла, який зробив асист у матчі ЧС-1990 у віці 38 років та 42 дні.

Раніше повідомлялося, що Неймар повторив досягнення Пеле та Роналдо.