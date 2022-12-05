Бразилія не зазнала проблем у матчі проти корейців.
Тіаго Сілва, Getty Images
05 грудня 2022, 23:05
Збірна Бразилії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі впевнено обіграла Південну Корею з рахунком 4:1.
У цьому матчі результативною передачею відзначився захисник збірної Бразилії Тіаго Сілва.
За інформацією Squawka Football, Сілва став найстарішим гравцем, який зміг віддати гольову передачу в матчах чемпіонатів світу. На момент матчу йому було 38 років та 74 дні.
Попередній рекорд утримував камерунець Роже Мілла, який зробив асист у матчі ЧС-1990 у віці 38 років та 42 дні.
Раніше повідомлялося, що Неймар повторив досягнення Пеле та Роналдо.