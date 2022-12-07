ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Португалець прокоментував результат матчу проти Швейцарії.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу збірна Португалії розгромила Швейцарію та вийшла до наступного раунду. Свій коментар із цього приводу дав вінгер португальців Рафаель Леау.

"Ми святкуватимемо, але спокійно, з повагою до Марокко. Готуватимемося до майбутньої гри і, звичайно, будемо сильними.

У нас багато хороших футболістів, Рамуш – один із них. Він показав якісний футбол. Він отримав шанс та допоміг команді, ми раді за нього", — наводить слова Леау Record.

У 1/4 фіналу Португалія зіграє проти Марокко 10 грудня о 17:00.