ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Голкіпер "Трьох Левів" попередив, що англійці будуть боротись до кінця за вихід в півфінал чемпіонату світу.

Голкіпер збірної Англії Джордан Пікфорд висловився напередодні матчу з Францією у чвертьфіналі чемпіонату світу.

"Франція має побоюватись Англію. Так, вони чинні чемпіони, у них є Мбаппе та багато інших топгравців, але це чемпіонат світу. На обидві команди чекає важкий матч.

Потрібно використати свій шанс обіграти Францію. У нас сильний не лише стартовий склад, є глибока лава запасних", — сказав Пікфорд.