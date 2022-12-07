ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Футболіст не може повноцінно відновитись від травм.

Нападник збірної Аргентини Лаутаро Мартінес грав у матчах чемпіонату світу-2022 на уколах.

Футболіст зіграв у чотирьох матчах, але міг взагалі не поїхати у Катар через проблеми з голеностопом.

"У Лаутаро проблеми з голеностопом — сильний біль. Щоб він міг грати, лікарі роблять йому уколи. Але він дуже сильний футболіст.

Щоправда, коли арбітри не зарахували його гол Саудівській Аравії, він дуже засмутився.

Лаутаро багато працював у залі над тим, щоб цей біль пройшов. І щойно це станеться, він повернеться на поле, бо він бомбардир світового класу", — сказав агент Мартінеса Алехандро Камано.

У чотирьох матчах на ЧС-2022 Мартінес голів не забивав, зігравши сумарно 184 хвилини.