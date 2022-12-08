ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Італієць висловився про португальську зірку.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті, який свого часу тренував Кріштіану Роналду, прокоментував скандали, які останнім часом супроводжують португальця.

"Можливо, він усе ще відчуває себе 20-річним, тому що почувається добре. Він дбав про своє тіло протягом усієї кар'єри, але конкуренція зараз стала жорсткішою.

Я працював з ним два роки й ніколи не мав проблем. Навпаки, він розв'язував мої проблеми. Він забиває гол за гру, як можна вважати його проблемою? Він добре тренується, дбає про кожну дрібницю. Мені було дуже легко його тренувати. Він винятковий гравець", — сказав Анчелотті в інтерв'ю Il Corriere Dello Sport.

Нагадаємо, напередодні у пресі з'явилася інформація про те, що лідер та капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду пригрозив залишити табір національної команди, коли дізнався про непотрапляння до стартового складу на гру 1/8 фіналу ЧС-2022 проти Швейцарії.