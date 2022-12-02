19-річний німець 13 разів обігрував своїх суперників із Коста-Рики.
Джамал Мусіала, Getty Images
02 грудня 2022, 13:09
Збірна Німеччини у матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу в Катарі обіграла Коста-Рику (4:2).
У цьому матчі півзахисник збірної Німеччини Джамал Мусіала зробив найбільшу кількість успішних спроб дриблінгу в одному матчі ЧС-2022.
За інформацією WhoScored, 19-річний німець 13 разів обігравав своїх суперників, провівши на полі усі 90 хвилин.
Зазначимо, що Німеччина вилетіла з чемпіонату світу, посівши третє місце у групі після Японії та Іспанії.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Коста-Рика — Німеччина.