ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

19-річний німець 13 разів обігрував своїх суперників із Коста-Рики.

Збірна Німеччини у матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу в Катарі обіграла Коста-Рику (4:2).

У цьому матчі півзахисник збірної Німеччини Джамал Мусіала зробив найбільшу кількість успішних спроб дриблінгу в одному матчі ЧС-2022.

За інформацією WhoScored, 19-річний німець 13 разів обігравав своїх суперників, провівши на полі усі 90 хвилин.

Зазначимо, що Німеччина вилетіла з чемпіонату світу, посівши третє місце у групі після Японії та Іспанії.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Коста-Рика — Німеччина.