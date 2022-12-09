ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Участь англійського вінгера у матчі проти Франції під питанням.

Вінгер збірної Англії Рахім Стерлінг відновив тренування в загальній групі національної команди після повернення до Катару. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.

Тим не менш, участь 28-річного англійця в майбутньому матчі під питанням, оскільки за словами головного тренера Гарета Саутгейта, футболіст пропустив багато тренувань та мав два довгі перельоти.

Нагадаємо, Рахім пропустив матч проти Сенегалу (3:0) до 1/8 фіналу ЧС-2022 через пограбування свого будинку в Англії. Через цей інцидент Стерлінг стрімко подався до Лондона, щоб підтримати свою сім'ю.

Нагадаємо, чвертьфінальний матч Англія – Франція відбудеться завтра, 10 грудня, о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.