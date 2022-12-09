ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Експертна думка щодо англійської збірної.

Легендарний центральний захисник збірної Англії та Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд поділився думкою щодо чвертьфінального поєдинку ЧС-2022 між збірною його країни та національної команди Франції.

"Мене непокоїть лише Мбаппе в складі Франції. Не хочу виявляти неповагу до інших їхніх гравців, але збірна Англії збудована так, що вона впорається з усіма гравцями збірної Франції, якщо стримає Мбаппе.

А у нас? Якщо закриють Решфорда, то є Фоден. Якщо закриють Фодена, ми маємо Кейн. А ще Сака, Беллінгем... Навіть Гендерсон забиває.

Це найкраща збірна Англії у моєму житті. Натхнення у такому разі – це нормально", – сказав Ріо.

Відзначимо, що матч між Англією та Францією пройде у суботу, 10 грудня, і розпочнеться о 21:00 за київським часом. На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція гри.