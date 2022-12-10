ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку чвертьфінального поєдинку чемпіонату світу, у якому зіграють Марокко та Португалія.

У першому матчі суботи, 10 грудня, у рамках 1/4 чемпіонату світу-2022 зійдуться Марокко та Португалія.

Як і повідомляли ЗМІ, зірковий португалець Кріштіану Роналду залишився у запасі "європейських бразильців".

Стартові склади команд:

Марокко: Буну — Хакімі, Саїсс, Ель Ямік, Аттіят-Аллах — Унахі, Амрабат, Амалла — Зієш, Ен-Несірі, Буфаль.

Запасні: Ель Каджоуї, Таґнауті, Хамдала, Зарурі, Сабірі, Чейр, Аґерд, Абухляль, Еззалзулі, Дарі, Кеддіра, Ель-Ханнусс, Банун, Мазрауї, Жабране.

Португалія: Кошта — Далот, Діаш, Пепе, Геррейру — Б. Сілва, Невеш, Отавіо — Фернандеш, Рамуш, Феліш.

Запасні: Патрісіу, Са, Канселу, Пальїнья, Андре Сілва, Карвалью, Леау, Вітінья, Маріу, Орта, Нунеш, Роналду, Антоніу Сілва.

Гра Марокко — Португалія почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.