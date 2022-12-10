ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Для футболіста Севільї гол у ворота збірної Португалії став третім на чемпіонатах світу.

Збірна Марокко у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу в Катарі мінімально обіграла Португалію (1:0) та вийшла у півфінал.

Єдиний та переможний гол у матчі був забитий на 42 хвилині зустрічі, а його автором став форвард Севільї Юссеф Ен-Несірі.

За інформацією OptaJoe, для Ен-Несірі цей гол став третім за марокканську збірну на чемпіонатах світу і це найкращий показник в історії національної команди.

У півфіналі Марокко зіграє проти переможця пари Англія – Франція. Їх матч відбудеться сьогодні, 10 грудня, о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.