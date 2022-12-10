ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Марокканці створили неймовірну сенсацію.

У суботу, 10 грудня, у третьому матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Марокко сенсаційно переграла збірну Португалії — 1:0. Переможним голом наприкінці першого тайму відзначився форвард Севільї Юссеф Ен-Нессірі.

Цей м'яч став для африканської країни історичним з багатьох причин. Наприклад, вперше в історії збірна Марокко забила у плей-офф чемпіонатів світу.

У 1986 році марокканці вперше в історії вийшли з групи Мундіалю, проте в 1/8 вони мінімально поступилися збірній ФРН — 0:1.

Наступного подібного успіху слід було чекати цілих 36 років, і основний та додатковий час матчу з іспанцями завершилися з нулями на табло. Отже, Марокко забило тільки у серії пенальті, а ці м'ячі не йдуть у загальний залік.

Відзначимо, що у півфіналі Марокко зіграє з переможцем пари Англія — Франція. Європейці зіграють між собою о 21:00 за київським часом, на Football.ua буде доступна текстова трансляція поєдинку.