ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

37-річний португалець розпочав матч проти збірної Марокко на лаві запасних.

В даний час проходить поєдинок 1/4 фіналу чемпіонату світу в Катарі, в якому зустрічаються збірні Марокко та Португалії.

У стартовий склад збірної Португалії вдруге поспіль не потрапив нападник Кріштіану Роналду.

За інформацією Football Tweet, 37-річний португалець вперше з 2004 року двічі поспіль не зміг розпочати матч великого турніру у стартовому складі.

На поточному ЧС-2022 Роналду забив лише один гол – з пенальті у ворота збірної Гани.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Марокко – Португалія.