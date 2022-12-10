ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Команда Валіда Реграгі створила справжнє диво.

У суботу, 10 грудня, збірна Марокко створила чергову сенсацію на чемпіонаті світу-2022.

У чвертьфіналі від гри і футболу команда Валіда Реграгі постраждали португальці — 1:0. Переможний м'яч нападника Севільї Юссуфа Ен-Нессірі став для марокканців першим у плей-офф чемпіонатів світу.

Втім, головна історична цінність для тріумфаторів полягає в іншому. Саме збірна Марокко стала першою африканською командою, яка зуміла пробитися до півфіналу Мундіалю.

До нинішнього чемпіонату світу найближчими до такого успіху були Камерун-1990, Сенегал-2002 та Гана-2010, які зупинялися на стадії 1/4. І, що цікаво, вони це робили не з африканськими тренерами біля керма, тоді як Марокко очолює вітчизняний спеціаліст.

У середу, 14 грудня, у півфінальному поєдинку марокканці зіграють з переможцем пари Англія — Франція. Битва двох європейських топ-збірних розпочнеться у суботу, 10 грудня, о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова трансляція поєдинку.