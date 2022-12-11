Португальський захисник отримав серйозну травму, але продовжив грати.
ПЕПЕ, GETTY IMAGES
11 грудня 2022, 13:42
Захисник збірної Португалії Пепе отримав серйозну травму у чвертьфінальному матчі чемпіонату світу проти Марокко (0:1).
Як повідомляє FPF, оборонець отримав перелом ліктьової кістки лівої руки під час гри з марокканцями, але дограв матч до кінця.
Сьогодні ветеран португальської збірної пройшов обстеження в лікарні в Досі, яке підтвердило підозру на перелом.
Раніше ми писали, що Пепе — найстарший автор голу в плей-оф ЧС.