ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Португальський захисник отримав серйозну травму, але продовжив грати.

Захисник збірної Португалії Пепе отримав серйозну травму у чвертьфінальному матчі чемпіонату світу проти Марокко (0:1).

Як повідомляє FPF, оборонець отримав перелом ліктьової кістки лівої руки під час гри з марокканцями, але дограв матч до кінця.

Сьогодні ветеран португальської збірної пройшов обстеження в лікарні в Досі, яке підтвердило підозру на перелом.

Раніше ми писали, що Пепе — найстарший автор голу в плей-оф ЧС.