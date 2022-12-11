ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Гаррі Магвайр розкритикував арбітра матчу Англія — Франція.

Захисник збірної Англії Гаррі Магвайр висловився на адресу судді Вілтона Сампайо, який працював на чвертьфінальному матчі ЧС-2022 з Францією.

"Суддя протягом усього матчу дуже погано ухвалював рішення. Гравців постійно критикують. І було б непогано, якби суддя вийшов і відповів, провів він добрий матч чи ні.

У першому таймі було так багато рішень на користь Франції, коли суперник зробив п'ять-шість ранніх фолів. На Кейні був явний фол. Нехай і за межами штрафного майданчика.

Суддя не одразу поставив пенальті у другому таймі. На Сака явно фолили. Просто важливі моменти, важливі рішення. І ти чекаєш, що арбітр розсудить їх правильно. На жаль, у цій грі було не так", – сказав Магвайр в інтерв'ю beIN Sports.

Нагадаємо, раніше Райс заявив, що Англія на полі виглядала краще за Францію.