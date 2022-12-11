Наставник французької збірної залишиться на своєму посту.
ДІДЬЄ ДЕШАМ, GETTY IMAGES
11 грудня 2022, 13:58
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам залишиться на своїй посаді, не зважаючи на успіхи у світовій першості в Катарі.
Як повідомляє Le Parisien, Дешам хотів продовжити роботу в збірній, бо до відбору на Євро-2024 в його розпорядженні склад, в якому є баланс між досвідом і молоддю. Прохід у півфінал ЧС-2022 тільки закріпив за Дешамом реноме успішного наставника "Ле Бле".
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