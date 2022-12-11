Португальський півзахисник привітав марокканців з виходом в півфінал.
БРУНУ ФЕРНАНДЕШ, GETTY IMAGES
11 грудня 2022, 15:14
Півзахисник збірної Португалії Бруну Фернандеш прокоментував виліт з 1/4 фіналу ЧС-2022 від Марокко.
"Важко висловити у кількох словах усе те, що ми відчули вчора, щойно закінчився матч. Наша мрія впала. Ми зробили все можливе, щоби все закінчилося по-іншому.
Сумно та боляче, адже представляти країну означає значно більше, ніж просто грати у футбол. Попри поразку, я дуже пишаюся тим, що я португалець. І ще більше пишаюсь усіма тими, хто разом зі мною представляв нашу країну на цьому чемпіонаті світу.
Я також хотів би привітати збірну Марокко з чудовою грою та заслуженим виходом у півфінал", - написав півзахисник збірної Португалії у твіттері.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Марокко — Португалія.