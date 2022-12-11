ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Марокканський захисник поділився своїми думками після гри з Португалією.

Захисник збірної Марокко Ях'я Ель Ідріссі Аттіят-Аллах прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу у Катарі проти Португалії (1:0).

"Насамперед дякую Богу і вітаю всіх арабів, африканців та марокканців. Коли я дізнався, що вийду у старті, почуття були невимовними. Ми сім'я, і кожен гравець робитиме все можливе. Нам є ще що показати.

Зіграти у такому матчі та віддати історичний гольовий пас — звісно, це історичний момент для мене. Мені ще є що запропонувати.

Валід Реграгі відіграв величезну роль у наших добрих результатах. Хочу подякувати йому за те, що він завжди довіряв мені та моїм партнерам по команді. Я радий, що ми змогли виправдати цю довіру. Ми можемо показати ще більше", — наводить слова Аттіята-Аллаха прес-служба ФІФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Марокко — Португалія.