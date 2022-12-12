ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Іменитий іспанський арбітр більше не працюватиме на катарському мундіалі.

В одному з чвертьфінальних матчів чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини здобула перемогу над Нідерландами та пробилася до наступної стадії турніру.

На цьому матчі з боку представників обох команд були питання до суддівства головного арбітра зустрічі Антоніо Матеу Лаосу.

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Як повідомляє Carrusel Deportivo, після роботи на цьому матчі іспанський рефері вирушив додому і більше не матиме призначень на мундіалі в Катарі.

Нагадаємо, що роботу Антоніо Матео Лаоса розкритикували як у таборі збірної Нідерландів, так і Аргентини. Так, незадоволеними суддівством іспанця як мінімум залишилися півзахисник Френкі де Йонг та голкіпер Емі Мартінес.