ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua згадує моменти мундіалей різних років, коли система VAR могла змінити хибні рішення арбітрів.

Арбітри є невід'ємною частиною футболу, але нерідко трапляються випадки, коли їхні рішення безпосередньо впливають на результати ключових протистоянь. І траплялися випадки, коли ці рішення були помилковими.

Звичайно, із появою системи VAR подібних помилкових епізодів у роботі суддів стало набагато менше, проте людський фактор ніхто не скасовував, тому казуси, як і раніше, продовжують бути частиною сучасного футболу.

У період проведення чемпіонату світу-2022, коли іспанського рефері Антоніо Матео Лаоса відправили додому після суддівства в матчі 1/4 фіналу між Нідерландами та Аргентиною, пропонуємо вам згадати найвідоміші помилки арбітрів в історії проведення світової першості серед національних збірних.

10. Гол Джеффа Герста за збірну Англії у фіналі чемпіонату світу 1966 року

У фіналі чемпіонату світу 1966 року на Вемблі між собою зустрілися збірні Англії та Західної Німеччини. Поєдинок завершився з рахунком 4:2 на користь команди "трьох левів" за підсумками додаткового часу, причому третій гол англійців у виконанні Джеффа Герста вийшов дуже спірним, проте саме він переломив ситуацію на полі та на табло не на користь німців.

В овертаймах, при нічийному рахунку, м'яч після удару Герста влучив у поперечину і відскочив на лінію воріт, при цьому на стопкадрі видно, що він її не перетнув. Але азербайджанський лайнсмен Тофік Бахрамов порахував інакше, і на підставі його рішення гол таки зарахували на користі англійців.

Як би там не було, але поява системи визначення голів на міжнародних турнірах і не тільки дозволила надалі уникнути подібних спірних епізодів та суддівських помилок, а той чемпіонат світу 1966 року, поки що, так і залишається єдиним виграним престижним трофеєм в історії національної збірної Англії.

9. Скасування двох голів Іспанії у матчі з Південною Кореєю на ЧС-2002

Чвертьфінал чемпіонату світу 2002 року між збірними Іспанії та Південної Кореї видався справді гарячим і сповненим спірних рішень бригади арбітрів на користь однієї з господарок турніру (тоді 17-й за рахунком ЧС проводився в Південній Кореї та Японії).

Коли гра нарешті досягла свого драматичного завершення, судді не змогли залишити поле, доки підопічні Хосе Камачо не залишили їх у спокої. Були й надзвичайні сцени, коли кремезний тренер силою виштовхував своїх гравців із зони досяжності єгипетського арбітра Гамаля Гандура та його помічників з Уганди та Тринідаду. Пізніше Іван Ельгуера скаржився: "Усі бачили два чудових голи. Якщо Іспанія не виграла, це тому, що вони не дали нам перемогти".

Перший скасований гол стався, коли стандарт був виконаний у штрафну площу Південної Кореї. М'яч відскочив від плеча Кім Те Янга в його власні ворота. Однак єгипетський арбітр скасував гол через те, що Ельгуера, начебто, потягнув суперника за футболку.

Потім, за кілька хвилин до овертаймів, Іспанія забила ще один гол. Молодий Хоакін обіграв свого суперника та блискуче навісив на голову Фернандо Мор'єнтеса, який не схибив. Однак цього разу асистент арбітра підняв прапорець та зафіксував, що м'яч залишив межі поля. Повтори показали, що цього не сталося... Але результат це не змінює — підопічні Гуса Гіддінга пройшли далі.

8. Неймар уникнув червоної картки за удар ліктем проти Модрича у матчі ЧС-2014 з Хорватією

Зазвичай за такі епізоди, як у матчі-відкритті чемпіонату світу 2014 року між Бразилією та Хорватією на 26-й хвилині, показуються червоні картки. Тоді за рахунку 0:1 на користь хорватської команди Неймар грубо ліктем зіграв проти Луки Модрича, проте замість вилучення побачив перед очима лише жовту картку.

Згодом японський арбітр Юїті Нісімура ухвалив ще кілька спірних рішень на користь Бразилії, як призначений пенальті на Фреді на 69-й хвилині та "напад на голкіпера" у виконанні Олича на 82-й хвилині, що завадив Хорватії зрівняти рахунок.

Загалом, говоримо як є: Хорватії у тому матчі було важко зачепитися за очки, а Бразилії – програти у статусі господарки турніру. На катарському мундіалі 2022 року хорватській команді вдалося поквитатися з бразильцями, не дозволивши їм вийти в півфінал за підсумками післяматчевої серії пенальті.

7. Луїша Фігу не вилучили за удар головою проти ван Боммела на ЧС-2006

У сучасному футболі такі матчі, як був у рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2006 між Португалією та Нідерландами, навряд чи вдалося б дограти. Безліч брудної боротьби, травма ще молодого Кріштіану Роналду, бійка...

Головний арбітр зустрічі присікав таку брудну гру як міг, показавши 12 жовтих карток та чотири червоні на дві команди, але один епізод він банально не побачив на власні очі.

Чемпіонат світу 2006 року прийнято згадувати за удар Зінедіна Зідана чолом у груди Марко Матерацці, але був ще один подібний епізод за участю Луїша Фігу та Марка ван Боммела.

Хто знає, можливо, якби рефері видалив тоді лідера збірної Португалії, а не показав лише жовту, то Нідерландам би вдалося відіграти мінімальне відставання. Однак у підсумку єдиний гол Маніше приніс португальцям путівку до чвертьфіналу.

6. Культовий стрибок Клінсманна із Західної Німеччини у фіналі 1990 року, що призвів до вилучення аргентинця Монсона

Напевно, всі ви бачили те саме легендарне фото з фіналу чемпіонату світу-1990, на якому фотограф ідеально зафіксував падіння німця Юргена Клінсманна (нещодавно ми робили цікаву добірку найкращих фото в історії проведення мундіалю). Ще більшим одкровенням стане те, що в тому моменті Клінсманн відверто і переконливо, як сьогодні заведено говорити, "пірнав".

Проте падіння німецького нападника переконало головного арбітра показати Педро Монсону червону картку. Іронічно, що аргентинець став першим футболістом в історії, якого видалили у фіналі мундіалю, при цьому самого вилучення за фактом не мало бути.

А щодо переможця зустрічі, то Західна Німеччина здобула мінімальну перемогу завдяки реалізованому пенальті у виконанні Андреаса Бреме на 85-й хвилині та виграла той чемпіонат світу.

5. Удар ногою Найджела де Йонга проти Хабі Алонсо у фіналі ЧС-2010

Епізод, який все ще залишається в пам'яті, але, на щастя, не вплинув на підсумковий результат. Тоді, в 2010 році, збірна Іспанії в овертаймах здобула перемогу над Нідерландами завдяки єдиному голу Андреаса Іньєсти в овертаймах. Однак в історії грубих суддівських помилок епізод з ударом де Йонга точно залишився.

Тодішній головний арбітр зустрічі Говард Вебб писав в своїй книзі: "Покладу руку на серце, мені ніколи б не спало на думку, що це була червона картка. У тому випадку, на тому полі, я був повністю переконаний, що це була жовта. Жодна частина мене не думала інакше. Однак, коли я дістав жовту картку, іспанці відреагували шаленою реакцією, як на полі, так і поза ним. Я справді думав, що вони були розлючені через загальну гру голландської команди, а не лише через це одне конкретне порушення.

Лише в перерві я зрозумів, що удар де Йонга міг бути гідний червоної картки... Я почувався неймовірно засмученим. Здавалося, я пропустив червону картку у фіналі чемпіонату світу. Який ж це бісовий кошмар. Я повернувся на поле з "квадратною" головою та калатаючим серцем".

4. Голкіпер Гаральд Шумахер в божевільному стилі збив Патріка Баттістона, проте залишився непокараним

Півфінал чемпіонату світу 1982 року відомий жахливим зіткненням воротаря Західної Німеччини Гаральда Шумахера з Патріком Баттістоном, за підсумками якого француз опинився на газоні без свідомості, з двома вибитими зубами і трьома зламаними ребрами. Шумахер не отримав навіть жовтої картки, а арбітр Чарльз Корвер навіть не зафіксував фол.

Матч закінчився з рахунком 3:3 після додаткового часу і завершився серією пенальті. Це був перший матч у рамках світовою першості, долю якого вирішила серія пенальті. Незважаючи на те, що Улі Штіліке із Західної Німеччини був першим гравцем, який схибив, Шумахер в підсумку став героєм своєї нації, відбивши пенальті від Дідьє Сікса та Максима Боссі. Західна Німеччина перемогла з рахунком 5:4 і вийшла у фінал.

3. Рука Тьєррі Анрі у матчі Франції проти Ірландії у відбірковому матчі ЧС-2010

У плей-оф відбору на чемпіонат світу-2010 між собою у двоматчевому протистоянні зустрілися збірні Франції та Ірландії.

Перший поєдинок завершився мінімальною перемогою "Ле Бле", а ось у зустрічі-відповіді збірна Ірландії в основний час зуміла обіграти французів з аналогічним рахунком, тому виявляли переможця всього протистояння овертайми.

І тут уже ми побачили "магію" Тьєррі Анрі у гіршому її прояві (для когось, звичайно, може й у кращому). На 103-й хвилині Анрі опинився у штрафному майданчику суперника, не дозволив м'ячу рукою залишити межі поля, віддав передачу на Вільяма Галласа, який і став автором вирішального м'яча.

Отак збірна Ірландії і попрощалася з надіями на виступ у фінальній частині мундіалю...

2. Удар Френка Лемпарда, який міг зрівняти рахунок проти Німеччини на ЧС-2010

Подібний епізод з тим, що ми згадували на початку цього матеріалу (удар Джеффа Герста у поперечину), але вже не на користь збірної Англії.

В 1/8 фіналу чемпіонату світу-2010, коли англійці вважалися явними фаворитами, Френк Лемпард за рахунку 2:1 на користь збірної Німеччини завдав удару з дальньої дистанції, за підсумками якого м'яч потрапив у поперечину і явно перетнув лінію воріт. Але уругвайська бригада арбітрів вирішила інакше і не зафіксувала гол.

Заради справедливості, у тому матчі Німеччина виглядала набагато краще і згодом здобула перемогу з рахунком 4:1. Зараз ми можемо тільки здогадуватися, як би розвивалися події у тому матчі, якби легітимний гол Лемпарда таки зарахували.

1. "Рука Бога" проти Англії на ЧС-1986

Жоден матеріал такого роду, звичайно, не зможе обійтися без згадки легендарної "Руки Бога" у чвертьфіналі чемпіонату світу-1986 від феноменального Дієго Армандо Марадони, який пішов із життя трохи більше двох років тому.

На 51-й хвилині матчу проти Англії Марадона відкрив рахунок. Стів Годж невдало відбив м'яч на свого воротаря Пітера Шилтона, тоді як Дієго, який значно поступався англійському голкіперу в зрості на 20 см, своєю лівою рукою переправив м'яч у ворота та забив гол.

Арбітр зустрічі Алі Бен-Насер з Тунісу порушення правил не зафіксував. Цей гол викликав бійку на трибунах, в якій англійські вболівальники напали на аргентинських. Після гри Марадона сказав легендарну фразу: "Я не торкнувся м'яча. Це була рука Бога".