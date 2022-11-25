ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Список гравців, котрі забили найбільшу кількість голів на чемпіонаті.

Чемпіонат світу у розпалі. Перші поєдинки позаду й з нетерпінням чекаємо на наступні.

Деякі футболісти встигли оголосити свої претензії на звання найкращого бомбардира цього мундіалю. Давайте коротко згадаємо нових героїв.

Хто забив найбільше голів на ЧС-2022

Рішарлісон (Бразилія) – 2

Енер Валенсія (Еквадор) – 2

Букайо Сака (Англія) – 2

Олів'є Жиру (Франція) – 2

Мехді Таремі (Іран) – 2

Ферран Торрес (Іспанія) – 2

Рекордсменом чемпіонатів світу за кількістю голів залишається Мирослав Клозе. Він забив 16 м'ячів на мундіалях та обійшов за цим показником бразильця Роналдо (15).