Список гравців, котрі забили найбільшу кількість голів на чемпіонаті.
Олів'є Жиру
25 листопада 2022, 13:53
Чемпіонат світу у розпалі. Перші поєдинки позаду й з нетерпінням чекаємо на наступні.
Деякі футболісти встигли оголосити свої претензії на звання найкращого бомбардира цього мундіалю. Давайте коротко згадаємо нових героїв.
Хто забив найбільше голів на ЧС-2022
Рішарлісон (Бразилія) – 2
Енер Валенсія (Еквадор) – 2
Букайо Сака (Англія) – 2
Олів'є Жиру (Франція) – 2
Мехді Таремі (Іран) – 2
Ферран Торрес (Іспанія) – 2
Рекордсменом чемпіонатів світу за кількістю голів залишається Мирослав Клозе. Він забив 16 м'ячів на мундіалях та обійшов за цим показником бразильця Роналдо (15).