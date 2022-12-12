ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Слова коуча хорватської збірної перед матчем з Аргентиною.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич висловився перед півфінальним матчем чемпіонату світу з Аргентиною.

"Ми зіграємо з чудовою командою, яку веде за собою Ліонель Мессі. Вона під більшим тиском, ніж ми. Ми знаємо, як Аргентина має намір грати.

Я оптиміст і вірю у гравців, які вже виявили і майстерність, і характер. Ми не підлаштовуватимемося під суперника, ми зіграємо у свій футбол з метою досягти потрібного результату.

Аргентина — сильна команда, але багато залежить від нас самих. Потрібно грати як команда, як це було проти Бразилії", — передає слова Далича Index.

Нагадаємо, матч Аргентина — Хорватія відбудеться у вівторок, 13 грудня, о 21:00 за київським часом. Слідкувати за подіями цього протистояння ви можете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.