ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Вперше таке сталося на чемпіонаті світу далекого 1930 року.

Збірна Франції у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу в Катарі здобула перемогу над Англією та вийшла у півфінал мундіалю.

У цьому матчі у ворота французів було призначено два пенальті, один із яких реалізував нападник збірної Англії Гаррі Кейн, який у другому епізоді пробив вище воріт.

За інформацією Stats Foot, Франція стала другою збірною в історії чемпіонатів світу, яка змогла виграти свій матч, незважаючи на два пенальті у свої ворота.

Вперше таке сталося на ЧС-1930, коли Аргентина обіграла Мексику (6:3).

У півфіналі Франція зіграє проти збірної Марокко, яка зненацька пройшла Португалію.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Англія – Франція.