Вперше таке сталося на чемпіонаті світу далекого 1930 року.
Англія - Франція, Getty Images
11 грудня 2022, 13:59
Збірна Франції у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу в Катарі здобула перемогу над Англією та вийшла у півфінал мундіалю.
У цьому матчі у ворота французів було призначено два пенальті, один із яких реалізував нападник збірної Англії Гаррі Кейн, який у другому епізоді пробив вище воріт.
За інформацією Stats Foot, Франція стала другою збірною в історії чемпіонатів світу, яка змогла виграти свій матч, незважаючи на два пенальті у свої ворота.
Вперше таке сталося на ЧС-1930, коли Аргентина обіграла Мексику (6:3).
У півфіналі Франція зіграє проти збірної Марокко, яка зненацька пройшла Португалію.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Англія – Франція.