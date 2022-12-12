ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Експартнер португальця висловився про гіркі емоції CR7 після вильоту з ЧС-2022.

Колишній гравець збірної Англії та нинішній експерт на британському телебаченні Гарі Невілл прокоментував емоції Кріштіану Роналду після поразки від Марокко (0:1) у 1/4 фіналу чемпіонату світу.

"Я бачив кадри зі сльозами Роналду у підтрибунному приміщенні. Це жахливе видовище.

Це момент, коли він розуміє, що його мрії виграти чемпіонат світу для своєї країни настав кінець.

Ми всі стикалися з чимось подібним до фінішу кар'єри, але він один із найбільших футболістів, якщо не найбільший. Жахливо бачити його в такому стані. Останні місяці видалися важкими для нього", — передає слова Невілл The Mirror.

Зазначимо, що зараз інтерес до Роналду виявляє лише Аль-Наср.