ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Політик зробив свій прогноз на фінальний матч катарського Мундіалю.

Президент Франції Еммануель Макрон зробив прогноз на фінал чемпіонату світу, в якому його країна зіграє проти Аргентини.

"Я думаю, що ми — фаворити, але з кожною грою Аргентина грає все краще, так що це команда, яка сильно прогресує. На мій погляд, їхня команда менш надійна і цілісна.

Я чекаю, коли Рабьо знову буде у формі, тому що нехай ми й добре зіграли з Марокко, багато залежить від складу. Я думаю, ми переможемо, і щось мені підказує, що у фіналі будуть голи — чимало голів", — сказав Макрон.

Матч відбудеться у неділю, 18 грудня, о 17.00. Стежити за подіями цього протистояння ви зможете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.