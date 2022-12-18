ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер "альбіселесте" вважає, що головне — командна гра, а не індивідуальності.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні висловився напередодні фіналу ЧС-2022, в якому його команда буде протистояти чинному чемпіону світу збірній Франції.

"Я працюю головним тренером національної збірної – на моєму місці хотів би бути кожен аргентинець. Пишаюся і дуже задоволений моментом, який ми переживаємо. Ми стоїмо на порозі фіналу чемпіонату світу. Пройти цей шлях із чудовою командою, яку ми маємо, і водночас мати можливість поділитися цим із сім'єю — це щось вражаюче.

Наш найбільший тріумф полягає в тому, що кожен футболіст почувається частиною команди, навіть ті хлопці, які мало грали. Для нас це фундаментально.

Дуель Мбаппе проти Мессі? Відбудеться гра Аргентини проти Франції, а не Мессі проти Мбаппе. Є багато виконавців, які можуть вирішити долю матчу. Мбаппе – дуже хороший гравець, і він продовжить прогресувати!", — сказав Скалоні.

Нагадаємо, що матч Аргентина — Франція відбудеться 18 грудня, о 17:00. На нашому сайті буде доступна пряма онлайн-трансляція вирішального двобою Мундіалю.