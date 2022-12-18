Легендарний німець розкритикував португальця.
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
18 грудня 2022, 14:44
Лотар Маттеус висловився щодо поведінки Кріштіану Роналду на чемпіонаті світу в Катарі.
"Кріштіану Роналду — це, звичайно, велике розчарування цього чемпіонату світу. Повна протилежність Ліонелю Мессі. Роналду своїм его нашкодив і собі, і команді.
Він був чудовим футболістом, бомбардиром світового рівня. Нині він постійно руйнує свою спадщину.
Мені складно уявити його в будь-якому клубі. Мені навіть його шкода", — вважає Маттеус.
Нагадаємо, раніше голова ради директорів Аль-Насра Муслі Аль-Муаммар зізнався, що не знає, хто такий Кріштіану Роналду.