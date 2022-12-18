ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Легендарний німець розкритикував португальця.

Лотар Маттеус висловився щодо поведінки Кріштіану Роналду на чемпіонаті світу в Катарі.

"Кріштіану Роналду — це, звичайно, велике розчарування цього чемпіонату світу. Повна протилежність Ліонелю Мессі. Роналду своїм его нашкодив і собі, і команді.

Він був чудовим футболістом, бомбардиром світового рівня. Нині він постійно руйнує свою спадщину.

Мені складно уявити його в будь-якому клубі. Мені навіть його шкода", — вважає Маттеус.

Нагадаємо, раніше голова ради директорів Аль-Насра Муслі Аль-Муаммар зізнався, що не знає, хто такий Кріштіану Роналду.