Для аргентинського форварда фінальний матч ЧС-2022 став 26 в історії мундіалів.
Ліонель Мессі, Getty Images
18 грудня 2022, 17:44
Наразі відбувається фінал чемпіонату світу в Катарі, в якому зустрічаються збірні Аргентини та Франції.
У цьому матчі бере участь нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі, для якого це 26 матч на чемпіонатах світу.
За інформацією OptaJoao, за цим показником 35-річний форвард вийшов на перше місце в історії, випередивши колишнього футболіста збірної Німеччини Лотара Маттеуса.
На третьому місці в рейтингу знаходиться ще один німець Мірослав Клозе — 24 матчі, а за ним йдуть Паоло Мальдіні та Кріштіану Роналду — 23 та 22 матчі відповідно.
На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Аргентина – Франція.