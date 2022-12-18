ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Для аргентинського форварда фінальний матч ЧС-2022 став 26 в історії мундіалів.

Наразі відбувається фінал чемпіонату світу в Катарі, в якому зустрічаються збірні Аргентини та Франції.

У цьому матчі бере участь нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі, для якого це 26 матч на чемпіонатах світу.

За інформацією OptaJoao, за цим показником 35-річний форвард вийшов на перше місце в історії, випередивши колишнього футболіста збірної Німеччини Лотара Маттеуса.

На третьому місці в рейтингу знаходиться ще один німець Мірослав Клозе — 24 матчі, а за ним йдуть Паоло Мальдіні та Кріштіану Роналду — 23 та 22 матчі відповідно.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Аргентина – Франція.