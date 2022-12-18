ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

В аргентинської збірної неймовірна підтримка.

Стали відомі дані про кількість уболівальників збірних Аргентини та Франції, які сьогодні відвідали вирішальний матч катарського чемпіонату світу.

Поєдинок відвідали близько 50 тисяч аргентинських уболівальників та близько 6 тисяч французьких. Нагадаємо, стадіон Лусаїл Айконік може вмістити 88 969 глядачів. Взагалі поєдинок відвідало 88966 осіб.

За перебігом подій у цій грі ви можете слідкувати в онлайн-трансляції на нашому сайті.