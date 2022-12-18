В аргентинської збірної неймовірна підтримка.
Вболівальники збірної Франції
18 грудня 2022, 18:35
Стали відомі дані про кількість уболівальників збірних Аргентини та Франції, які сьогодні відвідали вирішальний матч катарського чемпіонату світу.
Поєдинок відвідали близько 50 тисяч аргентинських уболівальників та близько 6 тисяч французьких. Нагадаємо, стадіон Лусаїл Айконік може вмістити 88 969 глядачів. Взагалі поєдинок відвідало 88966 осіб.
За перебігом подій у цій грі ви можете слідкувати в онлайн-трансляції на нашому сайті.