Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром катарського мундіалю.
twitter.com/KMbappe
19 грудня 2022, 15:59
Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе вперше опублікував пост у своїх соціальних мережах після поразки у фіналі чемпіонату світу у Катарі проти Аргентини.
Для французького форварда це був яскравий фінал, за підсумками якого він став лише другим футболістом в історії, котрий зміг оформити хет-трик у головному матчі турніру.
Також Мбаппе став найкращим бомбардиром катарського мундіалю, записавши на свій рахунок вісім забитих м'ячів.
У твіттері Кіліан опублікував пост з фото, на якому він із Золотою бутсою проходить повз головний трофей ЧС-2022.
"Ми ще повернемося", – написав Мбаппе.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аргентина — Франція.