ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром катарського мундіалю.

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе вперше опублікував пост у своїх соціальних мережах після поразки у фіналі чемпіонату світу у Катарі проти Аргентини.

Для французького форварда це був яскравий фінал, за підсумками якого він став лише другим футболістом в історії, котрий зміг оформити хет-трик у головному матчі турніру.

Також Мбаппе став найкращим бомбардиром катарського мундіалю, записавши на свій рахунок вісім забитих м'ячів.

У твіттері Кіліан опублікував пост з фото, на якому він із Золотою бутсою проходить повз головний трофей ЧС-2022.

"Ми ще повернемося", – написав Мбаппе.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аргентина — Франція.