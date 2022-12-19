ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Слова Президента після скандального рішення ФІФА.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на відмову ФІФА транслювати його звернення перед фіналом чемпіонату світу 2022.

"Коли людей об'єднує футбол, людей об'єднує мир. Тому для сьогоднішнього дня я підготував спеціальне звернення від України до всього світу. До всіх, хто цінує мир і життя. Хоча ФІФА заблокувала це звернення для показу на стадіоні перед фінальною грою у Катарі, але світ все одно почув наш заклик.

Я дякую всім! Країни-партнери підтримали. Тисячі світових ЗМІ розповсюдили. Ми готуємо вже цієї зими спеціальний саміт. Саміт заради миру. Для нашої країни і для будь-якого іншого народу, який може зазнати такої ж агресії, такого ж терору, який росія принесла на нашу землю", - завершив Президент.

Нагадаємо, Офіс президенту України вів перемовини з ФІФА, щоб перед матчем Володимир Зеленський виступив перед вболівальниками і через футбол закликав світ до миру.