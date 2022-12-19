Слова Президента після скандального рішення ФІФА.
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, GETTY IMAGES
19 грудня 2022, 17:41
Президент України Володимир Зеленський відреагував на відмову ФІФА транслювати його звернення перед фіналом чемпіонату світу 2022.
"Коли людей об'єднує футбол, людей об'єднує мир. Тому для сьогоднішнього дня я підготував спеціальне звернення від України до всього світу. До всіх, хто цінує мир і життя. Хоча ФІФА заблокувала це звернення для показу на стадіоні перед фінальною грою у Катарі, але світ все одно почув наш заклик.
Я дякую всім! Країни-партнери підтримали. Тисячі світових ЗМІ розповсюдили. Ми готуємо вже цієї зими спеціальний саміт. Саміт заради миру. Для нашої країни і для будь-якого іншого народу, який може зазнати такої ж агресії, такого ж терору, який росія принесла на нашу землю", - завершив Президент.
Нагадаємо, Офіс президенту України вів перемовини з ФІФА, щоб перед матчем Володимир Зеленський виступив перед вболівальниками і через футбол закликав світ до миру.